Минэкономразвития ввело санкции против российского поставщика угля в Украину

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО «Южтранс» (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании «Донбассэнерго». Об этом говорится в приказе МЭРТ от 30 октября №1583, пишет Liga.net.

Читайте такжеВ Украину прибыло восьмое судно с африканским углем

Санкции вводятся на основании запроса Службы безопасности и вступят в силу через 40 дней. "За действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности", - говорится в обосновании приказа. «Южтрансу» будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

ООО «Южтранс» входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское). «Южтранс» является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине (уголь АМ, АО и другой).

С мая по 22 октября этого года «Южтранс», по данным РЖД, поставила для «Донбассэнерго» более 100 тыс. антрацита.

Это третий показатель среди поставщиков энергетического угля в Украину после группы ДТЭК (шахтоуправление Обуховская) и холдинга ВостокУголь (Печорская угольная компания).

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,151 млрд долл.,

Основным поставщиком за этот период была Россия (55,7%), поставки из которой составили 1,2 млрд долл. Второе место занял уголь из США (25%,4, или 546,8 млн долл.), а третье - из Австралии (5,4%, или 116,4 млн долл.). Из других стран Украина импортировала уголь на 289,8 млн долл.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США («Центрэнерго»).