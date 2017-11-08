Аналитики спрогнозировали предел роста цен на нефть

Цена нефти марки Brent во вторник, 7 ноября, превысила максимум с июня 2015 года и достигла отметки $64,65 за баррель. Американская нефть WTI в ходе торгов достигала отметки $57,69 за баррель, также показав максимум с июня 2015 года, передает РБК.

За год Brent подорожала более чем на 41% с $46,15 за баррель, по данным Bloomberg. Этому способствовали удорожание нефтепродуктов и циклический подъем мировой экономики, охвативший как развитые, так и развивающиеся рынки, следует из опубликованного в пятницу, 3 ноября, обзора аналитика Bank of America Merrill Lynch (BofA) Франциско Бланша под названием «Где предел удорожания нефти?».

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Скачок цены Brent выше $60 за баррель стал возможен благодаря усилиям ОПЕК по сокращению добычи, а также в связи с увеличением спроса на нефть на фоне почти всеобъемлющего роста глобальной экономики, отмечает Financial Times.

По мнению Бланша, средняя цена Brent до 2020 года будет находиться в диапазоне $60–65 за баррель, однако на пике ее стоимость может достигать $75 за баррель. По прогнозу банка Brent будет стоить в среднем $54 за баррель в четвертом квартале 2017 финансового года и $56 за баррель в четвертом квартале 2018 года (WTI — $49 и $52 соответственно, на пике может достигать $65 за баррель).

В тот же день, 7 ноября, прогнозы стоимости Brent улучшили сразу два инвестбанка.

ING повысил прогноз средней цены Brent на четвертый квартал 2017 года с $52 до $57 за баррель, говорится в обзоре аналитиков банка, который цитирует Bloomberg. Кроме того, банк ожидает, что ОПЕК продолжит придерживаться соглашения о сокращении добычи до конца 2018 года.

Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent c $55 до $62 за баррель в четвертом квартале 2017 года.

«Спрос на нефть продолжает расти, ОПЕК по-прежнему ограничивает добычу, рост добычи в других странах незначителен. В этих условиях потребители все больше рассчитывают на сланцевую нефть, в то время как темпы ее производства замедляются», — пишут аналитики банка.

Из нефундаментальных факторов на нефть оказали влияние новости из Саудовской Аравии, в которой на выходных прошли аресты принцев, бизнесменов и чиновников. Объявленная генеральным прокурором страны «первая фаза» борьбы с коррупцией встряхнула королевство и шокировала инвесторов, пишет Bloomberg, но позитивно сказалась на котировках сырья, отмечают эксперты.