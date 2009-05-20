НКРЭ: электричество для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) может отказаться от внедрения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил глава ведомства Валерий КАЛЬЧЕНКО, пишет газета «Дело» (№ 76 от 20 мая).

«Этот вопрос еще дискутируется, но, думаю, он не будет одобрен. Слишком много причин, чтобы этого решения не принимать», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Ранее НКРЭ планировала разделить всех потребителей на две группы. В первую вошли бы потребители сравнительно небольших объемов электроэнергии - так называемые «незащищенные слои населения». Для них цена за киловатт-час осталась бы на прежнем уровне. Для остальных потребителей электроэнергия подорожала бы до «экономически обоснованного уровня», который сегодня составляет 73 коп. за кВт/ч (сейчас население платит за электроэнергию 24 коп. за кВт/ч).

Вокруг того, какие объемы потребления электроэнергии считать «небольшими», шла долгая дискуссия. Изначально Нацкомиссия предлагала ориентироваться «на некоторые европейские страны, в которых нормой считается потребление 150 кВт/ч в месяц. Но планка была поднята до 400 кВт/ч, а затем и до 600. При этом, по словам В.КАЛЬЧЕНКО, предусматривались исключения для многодетных семей и тех, кто пользуется электроплитами и электроотопительными приборами.

Но даже такие оговорки, как отмечают в НКРЭ, не учитывают всех нюансов при потреблении электроэнергии. «В некоторых городах нет горячей воды, и местные жители устанавливают электронагреватели, которые потребляют 300 кВт/ч в месяц. Многие квартиры отапливаются недостаточно, и их владельцы используют нагреватели. Итого получается 750 кВт/ч в месяц, но это не означает, что человек - обеспеченный. Он расходует электроэнергию вынужденно», - объяснил глава НКРЭ.

В то же время аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Денис САКВА отмечает, что покрытие разницы между низкими тарифами на электроэнергию для населения и ее реальной стоимостью ложится на плечи других потребителей, в частности промышленных предприятий. Так, по его информации, в 2008 году кросс-субсидирование другими потребителями составило 15 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,1 раза – до 75,5 коп. за кВт/час (с НДС) с 1 июня текущего года.