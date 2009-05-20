НКРЭ: электричество для населения
Какими быть тарифам
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) может отказаться от внедрения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом сообщил глава ведомства Валерий КАЛЬЧЕНКО, пишет газета «Дело» (№ 76 от 20 мая).
«Этот вопрос еще дискутируется, но, думаю, он не будет одобрен. Слишком много причин, чтобы этого решения не принимать», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.
Ранее НКРЭ планировала разделить всех потребителей на две группы. В первую вошли бы потребители сравнительно небольших объемов электроэнергии - так называемые «незащищенные слои населения». Для них цена за киловатт-час осталась бы на прежнем уровне. Для остальных потребителей электроэнергия подорожала бы до «экономически обоснованного уровня», который сегодня составляет 73 коп. за кВт/ч (сейчас население платит за электроэнергию 24 коп. за кВт/ч).
Вокруг того, какие объемы потребления электроэнергии считать «небольшими», шла долгая дискуссия. Изначально Нацкомиссия предлагала ориентироваться «на некоторые европейские страны, в которых нормой считается потребление 150 кВт/ч в месяц. Но планка была поднята до 400 кВт/ч, а затем и до 600. При этом, по словам В.КАЛЬЧЕНКО, предусматривались исключения для многодетных семей и тех, кто пользуется электроплитами и электроотопительными приборами.
Но даже такие оговорки, как отмечают в НКРЭ, не учитывают всех нюансов при потреблении электроэнергии. «В некоторых городах нет горячей воды, и местные жители устанавливают электронагреватели, которые потребляют 300 кВт/ч в месяц. Многие квартиры отапливаются недостаточно, и их владельцы используют нагреватели. Итого получается 750 кВт/ч в месяц, но это не означает, что человек - обеспеченный. Он расходует электроэнергию вынужденно», - объяснил глава НКРЭ.
В то же время аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Денис САКВА отмечает, что покрытие разницы между низкими тарифами на электроэнергию для населения и ее реальной стоимостью ложится на плечи других потребителей, в частности промышленных предприятий. Так, по его информации, в 2008 году кросс-субсидирование другими потребителями составило 15 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,1 раза – до 75,5 коп. за кВт/час (с НДС) с 1 июня текущего года.