Цена нефти к концу года составит 60-65 долл./барр.

Цена нефти к концу 2009 г составит 60-65 долл/баррель, утверждает министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Эквадора Дерлис Паласиос. В распространенном в Кито во вторник официальном заявлении министр сообщил, что в конце мая Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ проведет специальное заседание с анализом ситуации на мировом рынке жидких углеводородов.

Принятое ОПЕК в декабре прошлого года решение о сокращении производства нефти содействовало стабилизации ее стоимости, заявил Д.Паласиос. Он напомнил, передает ИТАР-ТАСС, что Эквадор в рамках ОПЕК снизил добычу нефти и в настоящее время производит 460 тыс. баррелей в день.

Нефть является для андской страны основным источником поступления валюты и доходы от ее продажи на 35% пополняют национальный бюджет.