Херсонская прокуратура расследует поставки дизтоплива с российским "душком" - СМИ

Херсонская прокуратура ведет уголовное производство в отношении должностных лиц "Скайволк Трейдинг ОУ" и ООО "В.Ф. Танкер" (Россия), которые были задействованы в схеме так называемого "прерванного транзита" для уклонения для налогов на сумму $1,12 миллиона (29,92 миллиона гривен по курсу). Об этом сказано в решении Херсонского городского суда от 17 октября, сообщают Наші гроші.

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Производства №42017230000000295 было возбуждено в отношении должностных лиц этих фирм, которые по предварительному сговору, с целью умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму $1,13 миллиона подали поддельные документы в таможенных и пограничных органов относительно ввоза 4,67 тысячи тонн дизельного топлива в акватории Херсонских портов на танкере "Механик Погодин" (флаг Российской федерации). Прокуратура усматривает признаки преступлений по ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела и показаний свидетелей усматривается, что сотрудники ДФС Украины, а также неустановленные должностные лица "Скайволк трейдинг оу" (фактический получатель) и ООО "В.Ф. Танкер" (судовладелец) по предварительному сговору фальсифицировали товаросопроводительные документы на товар "импортное дизельное топливо" в количестве 4,67 тысячи тонн в части, касающейся получателя груза, с целью сокрытия информации от правоохранительных и контролирующих органов, дальнейшего создания условий для осуществления т.наз. "прерванного транзита" и избежания ответственности за уклонение от уплаты платежей (пошлин и налогов). По имеющейся информации таможенная стоимость дизтоплива составляет 510 долларов/тонна и акциза 139,5 долларов/тонна. Следовательно, потери госбюджета от неуплаты акциза и 20% НДС могут составить $1,13 миллиона (в национальной валюте 29,92 миллиона гривен), говорится в судебном решении.

Так 3 сентября 2017 года в акватории херсонских портов поступило судно (танкер) "Механик Погодин" (флаг Российской Федерации) с импортным дизтопливом из порта Туркменбаши, Туркменистан (отправитель Туркменбашийский комплекс нафтоперероблюючих заводов). В тот же день судебным агентом ООО "Глобал" подана заявка в таможенных и пограничных органов на проведение процедур (комиссии) по открытию границы. За указанный период неустановленные должностные лица имея предварительную договоренность с руководством отдела таможенного оформления "Николаев" МП "Южный" Энергетической таможни ГФС, подделали манифест и коносаменты от 14.09.2017 года, где, в целях избежания проведения проверки на подлинность поданных документов через государственные органы Эстонии, получателем груза указали оффшорное предприятие Сингапура "Coral energy pte ltd".

Зато в оригиналах документов с целью проведения расчетных операций с судовласниками и отправителями, а также формирование средств на собственных счетах и перевода их на счета ДФС (финансовой гарантии с последующим возвратом) значится "Skywalk Trading Ou".

4 октября капитан судна "Механик Погодин" подал манифест и коносаменты, где получателем значится "Coral energy pte ltd".

В дальнейшем в отношении данного груза госпредприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" в своих же интересах как получателя товара, подало таможенную декларацию на импорт дизельного топлива. Также ООО "ЮГ-союз" (Херсонская область) подало таможенную декларацию в интересах получателя ООО "Альянс энерго Трейд" (г.Киев).

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6 октября следователи провели обыск на российском танкере и изъяли ряд документов, по мнению следствия, имеют отношение к преступлению.

Следовательно Херсонский суд 17 октября разрешил наложить арест на изъятые в ходе обыска документы.

По данным реестров Эстонии и Украины, фирму "Skywalk Trading Ou" контролирует Ирина Рубан. Это дочь Игоря Рубана бывшего работника "Укртранснафты" и Минэнергоугля времен Януковича. Игорь Рубан также работал в компании "Транс-Юг", связанной с группой Андрея Адамовського, нынешнего инвестора ООО "Трейд-комодіті". Офис Адамовського в столичном бизнес-центре "Евразия" находится по вывеской депутатской приемной Александра Грановского (Блок Петра Порошенко).