«Севастопольэнерго» возобновило электроснабжение предприятий ТКЭ

ОАО «Севастопольэнерго» с сегодняшнего утра возобновило подачу электроэнергии на объекты первой и второй очередей городского коммунального предприятия «Севгорводоканал», а также КП «Севтеплоэнерго» СГС, отключенные 18 мая текущего года по причине задолженности перед энергопоставляющей компанией.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАО «ЭК «Севастопольэнерго», решение о подключении объектов было принято сразу после вчерашнего решения сессии горсовета о разрешении на кредитование предприятий-должников.

В пресс-службе добавили, что вчера, 19 мая, Севастопольский городской совет на своем заседании принял решение «О даче согласия КП «Севтеплоэнерго» СГС и ГКП «Севгорводоканал» на передачу в ипотеку основных фондов ГКП «Севгорводоканал» для оформления кредитной линии», что и стало основанием для возобновления подачи электроэнергии на объекты этих двух коммунальных предприятий.

По состоянию на 20 мая, долг «Севгорводоканал» перед «ЭК «Севастопольэнерго» составляет 2 млн. 262 тыс. грн., долг «Севтеплоэнерго» СГС – 2 млн. 932 тыс. грн.