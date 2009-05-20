«Нафтогаз» и Shell намерены работать на «глубинах»

Вчера, 19 мая, НАК «Нафтогаз Украины» и компания «Шелл Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн I» провели первое совместное научно-техническое заседание по вопросам поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений в морских условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Во время заседания ведущие специалисты Shell и НАК «Нафтогаз Украины» выступили с докладами на такие темы: мировой опыт поиска, разведки и разработки так называемых «сложных» глубоководных месторождений, решения вопросов проектирования систем разработки в морских условиях, использование передовых технологий для разработки месторождений, особенности освоения ресурсов нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

Заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН отметил, что Украина имеет значительные перспективы наращивания добычи нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей и заинтересована в привлечении иностранных инвестиций для освоения углеводородных ресурсов глубоководной части Черного моря. Для успешного освоения углеводородных ресурсов необходимо применение новейших наукоемких технологий и комплексных решений. Мировой опыт «Шелл» в этой сфере является чрезвычайно полезным и интересным. Взаимовыгодное использование этого опыта позволит более эффективно реализовать потенциал Украины в сфере добычи углеводородов в морских условиях.

Глава компаний Shell в Украине Патрик Ван ДАЛЕ сказал, что эксплуатация нефтегазовых месторождений в морских условиях требует интегрированного решения комплекса задач, опыта управления масштабными проектами и устойчивого инвестирования. Он подчеркнул, что Shell, как лидер в этой сфере с большим количеством успешно реализованных проектов в мире, с готовностью передаст свой опыт украинским партнерам на взаимовыгодных условиях.

Напомним, Украина владеет значительными перспективами наращивания добычи нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей и заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий в освоение углеводородных ресурсов глубоководной части Черного моря.

Как известно, Shell одной из первых в мире начала реализацию проектов освоения глубоководных месторождений и имеет уже более 30 лет опыта работы в этой среде во многих регионах мира.

Справка УНИАН. Shell - это глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний. В Shell работает около 102 тыс. сотрудников в более 100 странах и территориях мира. Shell помогает в обеспечении энергопотребности общества при условии соблюдения в настоящем и будущем принципов экономической, социальной и экологической целесообразности. Shell работает в Украине с 1992 г. и сегодня осуществляет свою деятельность в таких направлениях бизнеса: геологоразведка и добыча углеводородов, маркетинг газа и топливно-смазочных материалов, а также строительство и эксплуатация сети АЗС.

НАК «Нафтогаз Украины» – лидирующее предприятие топливно-энергетического комплекса, одна из самых больших компаний Украины. Производственные предприятия компании обеспечивают более 90% добычи газа, конденсата и нефти в Украине, поставки энергоресурсов внутренним потребителям, транзит 80% объема экспортных поставок российского газа, а также значительный объем транзита российской и казахстанской нефти в страны Европы. Компания производит восьмую часть валового внутреннего продукта страны и обеспечивает десятую часть доходов Государственного бюджета.