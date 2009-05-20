На Запорожской АЭС построят новую линию электропередач

На Запорожской АЭС за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) построят новую - четвертую линию электропередач (ЛЭП).

Генеральный директор Запорожской атомной станции Вячеслав ТИЩЕНКО, сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, отметил, что пуск новой ЛЭП, протяженностью 186 километров, планируется осуществить в 2012 году.

Новая ЛЭП протянется от Запорожской АЭС до Каховки и позволит улучшить электроснабжение Херсонской, Одесской областей и Крыма, сказал он.

Кроме того, ввод в эксплуатацию новой линии позволит решить несколько технических проблем для самой электростанции: выдачу полной мощности и более эффективный вывод в ремонт оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ-750), поскольку будет возможность маневрировать загрузкой ЛЭП и ограничением работы энергоблоков.

"Уже начался первый этап реализации проекта - экологическая экспертиза по маршруту прохождения линии", - сообщили в информцентре.

Стоимость проекта и условия его финансирования ЕБРР Запорожской атомной станцией пока не разглашаются.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984г. последний - в 1995г. Вопрос о строительстве новой - четвертой ЛЭП для ЗАЭС возник давно поскольку имея техническую возможность производить и выдавать в энергосистему 6 000 мегаватт электроэнергии, Запорожская атомная станция из-за недостаточной пропускной способности трех имеющихся линий электропередач обеспечивает передачу максимум 5 300 мегаватт.