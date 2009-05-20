Украина увеличила добычу газа на 5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-апреле увеличили добычу природного газа на 5,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7 млрд. 364,5 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,9% – до 6 млрд. 710,1 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В апреле украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 4,1%, по сравнению с апрелем 2008 года, до 1 млрд. 764,0 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,6% – до 1 млрд. 607,2 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».