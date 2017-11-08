Украина готовится к интеграции отечественной и европейских энергосистем

Государственная компания – оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» подписало с ключевыми производителями электроэнергии – компаниями «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Центрэнерго», «ДТЭК Энерго» и «Донбассэнерго» меморандум о согласованных действиях в рамках будущей интеграции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с энергосистемой Европы (ENTSO-E), сообщила пресс-служба «Энергоатома».

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Сообщается, что документ фиксирует общую заинтересованность всех сторон в будущем присоединении ОЭС Украины к энергетической системе континентальной Европы и предусматривает создание совместного координационного совета под руководством «Укрэнерго».

«Цель деятельности Совета - проведение профессиональных консультаций по техническим вопросам и содействие скорейшему выполнению Украиной требований Каталога мер, что является частью Соглашения об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение месяца с момента подписания Меморандума представители сторон должны разработать четкий план мероприятий технического характера.

Также сообщается, что стороны будут пытаться совместно отстаивать интересы в вопросе присоединения ОЭС Украины к энергетической системе континентальной Европы в отношениях с центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами Украины и международными партнерами.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В начале мая 2017 года «Укрэнерго» приняло стратегию развития на ближайшие 10 лет, предусматривающую интеграцию компании в ENTSO-E. 28 июня компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы.