Кабмин хочет продавать украинский газ на свободном рынке

Кабинет министров Украины рассматривает возможность продажи части объемов газа «Украгазвыдобування» на свободном рынке, тогда как сейчас все добытое компанией топливо реализуется по механизму специальных обязательств акционеру предприятия «Нафтогазу Украины».

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Об этом в ходе заседания парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, комментируя слова директора Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача о необходимости такого решения для полноценного запуска рынка газа в Украине.

«Относительно объёмов украинского газа, которые добывает «Украгазвыдобування». Мы согласны, что, наверное, часть этих объемов следует реализовывать на условиях свободного рынка, при этом полностью обеспечив потребности бытовых потребителей. Я думаю, что это те позиции, которые мы разделяем и по которым в ближайшее время будут приняты решения», - сказал Кистион.

Он также напомнил, что Кабмин сегодня уже сделал важный шаг к открытию рынка газа, утвердив введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

«Это первый этап. Это позволит существенно расширить возможности вхождения бизнеса в рынок», - отметил Кистион.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 млрд куб. м и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году (Стратегию «20/20»).

«Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування».