Строительство новых объектов ядерной энергетики в Украине является экономически выгодным – президент "Энергоатома"

Строительство новых объектов ядерной энергетики в Украине в ближайшей перспективе является технически целесообразным и экономически выгодным, о чем свидетельствуют материалы технико-экономического обоснования достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, сообщил глава компании Юрий Недашковский в ходе круглого стола «Атомная энергетика: инвестиции в будущее Украины».

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«Сегодня можно уверено утверждать, что в ближайшей перспективе новое ядерное строительство в Украине является технически целесообразным и экономически выгодным. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы доработанного технико-экономического обоснования достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС вместе с вопросами ядерной безопасности и влияния на окружающую среду, по которым получены положительные выводы государственной экспертизы», - сказал Недашковский.

Кроме этого он сообщил, что предприятия Украины способны производить до 75% оборудования для строительства новых энергоблоков АЭС.

«По оценкам специалистов, в том числе и «Энергоатома», на предприятиях Украины возможна локализация до 75% производства оборудования и материалов для строительства энергоблоков АЭС. Это захватывающий показатель», - сказал Недашковский.

При этом он отметил, что сегодня реальное состояние многих предприятий, на которых можно запустить такое производство, находятся в далеком от удовлетворительного состоянии.

«Ряд предприятий, которые мы рассматриваем как наших ключевых партнеров в новом ядерном строительстве, в действительности требуют серьёзного оздоровления, обновления технологий и основных фондов», - сказал Недашковский.

Также он сообщил, что для строительства новых энергоблоков необходимо решить ряд проблем в законодательной и нормативной базе, в проведении тендерных закупок и др. Одним же из важнейших вопросов является финансирование будущего строительства новых блоков.

«Самым сложным кажется финансовое обеспечение строительства. Конечно, в украинских реалиях это сверхсложная задача, но она решаема… Это очень серьезный ресурс, доступ к которому станет возможен после перехода Украины со второй половины 2019 года на новую модель рынка электроэнергии, а также после создания технологической возможности для экспорта украинской атомной электроэнергии в страны ЕС», - отметил президент «Энергоатома».

Так же он напомнил, что компания имеет положительный опыт привлечения долгосрочных кредитов в международные финансовые организации.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября «Энергоатом» получил от «Китайской национальной ядерной корпорации» (CNNC) и «Индустриального коммерческого банка Китая» (ICBC) предложение по предоставлению кредитных средств для финансирования завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В рамках проекта «Энергомост «Украина-ЕС» предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

«Энергоатом» планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

По словам главы «Энергоатома» Недашковского, компания планирует начать экспорт электроэнергии в ЕС и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.