Херсонский НПЗ завершил первый этап модернизации

ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» (ХНПЗ) завершил первый этап модернизации производства и готов к работе, однако запуск предприятия отложен на неопределенный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ.

По его словам, уже поданы заявки на получение первой партии нефти. «Переработка может уже начинаться, заявлены первые партии нефти, однако расчет за нее не производится. Это вопросы менеджмента предприятия. К тому же сейчас расчеты затруднены из-за колебаний цен на нефть», – сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Напомним, ранее председатель Херсонской ОГА заявлял, что ХНПЗ может начать переработку нефти уже в апреле 2009 года, для чего уже поданы заявки в ОАО «Укртранснафта» на получение первой партии нефти – 40 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» – один из крупнейших НПЗ в Украине, основанный в 1938 году.

Предприятие относится к НПЗ, работающим по топливной схеме.

В 2005 году завод был остановлен для модернизации. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых нефтепродуктов составлял порядка 45%.

При этом планировалось, что в 2009 году предприятие сможет переработать до 1 млн. тонн нефти. Также предполагался выпуск товарного бензина, бензина для нефтехимии, вакуумного газойля и битума.

Херсонский НПЗ в августе 2005 года был остановлен для подготовки к реконструкции, которая должна была завершиться до 2010 года.

В рамках подготовки Херсонского НПЗ к реконструкции в конце 2006-го – начале 2007 года было создано ЗАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод", учредителями которого выступили ООО НК "Альянс-Украина" и ОАО "Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс".

В настоящее время предприятие контролируют структуры, аффилированные с группой компаний «Континиум» бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Группа компаний «Континиум» была основана в 1992 году. Представлена в банковском бизнесе (Банк инвестиций и сбережений), девелоперском (ZIG – Западная инвестиционная группа), молочном (Milk group с годовым товарооборотом около 160 млн. долл.), в бизнесе стройматериалов (кирпич торговой марки «Евротон»), телекоммуникаций (торговая марка «CDMA Ukraine»), а также в нефтяном бизнесе (торговая марка «WOG» – West Oil Group).