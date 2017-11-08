Еврокомиссия одобрила распространение требований ЕС на российский "Северный поток-2"

Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод «Северный поток-2», по которому Россия планирует транспортировать газ в обход Украины по дну Балтийского моря, а также в комиссии заявили, что Евросоюз продолжает поддерживать транзит газа через территорию Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook, со ссылкой на официально опубликованную информацию Еврокомиссии, сообщает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран, в том числе и на «Северный поток-2», требований Третьей газовой Директивы 2009/73», - написала она, добавив, что в дальнейшем эта инициатива должна получить поддержку в Совете ЕС и Европарламенте.

По словам Зеркаль, ЕС продолжает поддерживать транзит российского газа через территорию Украины.

«Позиция Комиссии по «Nord Stream 2» хорошо известна. ... «Nord Stream 2» не может реализоваться в правовом вакууме или только в соответствии с законодательством третьей страны. Если он будет построен, этот трубопровод требует правовой рамки, которая учитывает ключевые принципы правил энергетического рынка ЕС», - отметила замминистра.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который дополнит уже работающие две нитки «Северного потока-1».

В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2». 14 сентября европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете на заседании Европарламента заявил, что нет необходимости в реализации «Северного потока-2».

По словам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. По оценкам посла США в Украине Мари Йованович, «Северный поток-2» лишит Украину 2,7 млрд долл. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».