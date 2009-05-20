Уманский: финплан «Нафтогаза» зависит от переговоров с РФ

Министерство финансов Украины связывает возможность корректировки финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с результативностью переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня в Кабинете Министров.

«Вчера я видел их (представителей «Нафтогаза Украины» – УНИАН) предложения. Будем смотреть, насколько они будут обоснованы и какие для этого будут основания. Сейчас ведутся переговоры с Российской Федерацией, и по их результатам, если они будут успешными, я думаю, что финплан потребует дополнительных изменений», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что министерство допускает уточнение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год. По его словам, финплан компании может быть откорректирован в части предусмотрения денежных ресурсов, необходимых для обеспечения закачки газа в подземные хранилища. При этом он напомнил, что НАК планирует закачать в ПХГ в текущем году 19,2 млрд. куб. м газа.

Ю.ПРОДАН отметил, что на сегодняшний день компания выполняет все свои обязательства, связанные с кредитным портфелем, а значит, в данной части финплан корректироваться не будет.

Напомним, 18 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

Ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.