На Запорожской АЭС началась экологическая экспертиза

На открытом распределительном устройстве (ОРУ-750) Запорожской АЭС началось проведение экологической экспертизы проекта строительства линии электропередач 750 кВт «ЗАЭС – подстанция «Каховская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, экспертиза выполняется в рамках первого этапа реализации проекта. В работе специальной комиссии принимают участие представители Запорожской АЭС, Днепровской электроэнергетической системы НЭК «Укрэнерго», проектного института «Энергосетьпроект», а также немецкой фирмы ERM, которая специализируется на международных экологических исследованиях.

По словам консультанта проекта от ERM Ральфа РИДЕЛЯ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международные организации изучают условия инвестирования. Они уже провели встречи с общественностью, изучили общественное мнение и социальные аспекты реализации проекта.

В пресс-службе НАЭК отметили, что при строительстве новой ЛЭП предполагается использование самого современного оборудования на ОРУ, подстанциях, релейной защите. Внешний вид поменяют даже опоры линии электропередач – они будут без растяжек, что позволит уменьшить объемы отчуждаемой земли и улучшит эксплуатационные условия линии.

Как сообщал УНИАН, системный оператор магистральный сетей НЭК «Укрэнерго» планирует привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 350 млн. евро на реализацию первого этапа строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

Согласно технико-экономическому обоснованию, разработанному государственным проектным институтом «Укрэнергосетьпроект», реализация проекта рассчитана на 2009-2012 гг. При этом на первом этапе планируется построить высоковольтную линию 750 кВ между городами Энергодар и Новая Каховка, включая строительство новой подстанции 750/330 кВ "Каховская" с одним автотрансформатором и двух дополнительных линий 330 кВ, которые соединят новую подстанцию с энергосистемой. Прогнозная стоимость реализации первого этапа – 3,5 млрд. грн.

На втором этапе планируется монтаж второго автотрансформатора на подстанции «Каховская» для обеспечения дальнейшего строительства еще 6 заходов 330 кВ. Стоимость второго этапа – 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская» является повышение эффективности работы Объединенной энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдает в энергосистему только 5300 МВт.