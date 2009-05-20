На Запорожской ТЭС произошло отключение блока 2

На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение блока 2.

Информацию об этом сегодня УНИАН подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

"19 мая в 14.00 блок Запорожской ТЭС 2 был выведен в ремонт после аварийного отключения от энергосети, произошедшего в результате превышения температуры подшипника оборудования", - сообщили в МЧС.

На данный момент на Запорожской ТЭС два блока: 4 и 1, который был подключен к сети 19 мая в 20.34).

Блоки работают на угле, количество которого по состоянию на 8 утра 20 мая составляло 210 тыс. т. - запас на 35 дней.