Источник: Дубина "вернулся" в Нафтогаз
16:03, 20 мая 2009Энергетика
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С конца января был на больничном
Олег ДУБИНА вышел с больничного и с сегодняшнего приступил к выполнению обязанностей главы НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом УНИАН стало известно из источников в правительстве.
Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА, который с конца января находился на больничном, сегодня был в Кабмине. Спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».
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