Источник: Дубина "вернулся" в Нафтогаз

Олег ДУБИНА вышел с больничного и с сегодняшнего приступил к выполнению обязанностей главы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН стало известно из источников в правительстве.

Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА, который с конца января находился на больничном, сегодня был в Кабмине. Спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».