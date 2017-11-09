России придется отложить строительство "Северного потока-2" в обход Украины - СМИ

Российский монополист "Газпром" может отложить начало строительства газопровода «Северный поток-2» из-за возражений со стороны Дании, которая готовит поправки в законодательство, которые могут закрыть для проекта территориальные воды страны.

Читайте также"Северный поток-2" лишит Украину почти $3 миллиардов ежегодных доходов – посол США

Об этом сообщил главный финансовый директор зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream-2 AG Пол Коркоран, передает Platts.

По его словам, препятствием для стройки станет законопроект, который готовится парламентом Дании. Он расширит перечень оснований, по которым датское правительство сможет отказывать в разрешении на строительство в своих территориальных водах: к экологическим рискам добавятся соображения национальной безопасности. Документ планируют принять в ноябре, он вступит в силу в январе 2018-го.

России придется менять маршрут прокладки будущего газопровода. Соответственно, это отсрочит начало строительства, а также увеличит его стоимость, отмечает Коркоран.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод «Северный поток-2», по которому Россия планирует транспортировать газ в обход Украины по дну Балтийского моря, а также в комиссии заявили, что Евросоюз продолжает поддерживать транзит газа через территорию Украины.

В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который дополнит уже работающие две нитки «Северного потока-1».

В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2». 14 сентября европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете на заседании Европарламента заявил, что нет необходимости в реализации «Северного потока-2».

По словам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. По оценкам посла США в Украине Мари Йованович, «Северный поток-2» лишит Украину 2,7 млрд долл. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».