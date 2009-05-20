Украина за 4 месяца сократила производство электроэнергии на 15%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-апреле текущего года сократилось на 14,9%, или 10 млрд. 402,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 59 млрд. 442,5 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в апреле выработка электроэнергии сократилась на 15,9%, или 2,799 млрд. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2008 года – до 17,588 млрд. кВт/ч.

По данным Минтопэнерго, за четыре месяца т.г. тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 20%, или 5 млрд. 890,8 млн. кВт/ч, – до 23 млрд. 672,8 млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 14,2%, или 4 млрд. 736,1 млн. кВт/ч, – до 28 млрд. 571млн. кВт/ч, блок-станции – на 13,4%, или 437,9 млн. кВт/ч, – до 2 млрд. 820,8 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-апреле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 17,9%, или 664,4 млн. кВт/ч, – до 4 млрд. 377,6 млн. кВт/ч.

Также, по данным Минтопэнерго, Украина в январе-апреле текущего года сократила экспорт электроэнергии на 54,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,063 млрд. кВт/ч

В апреле т.г. экспорт электроэнергии сократился по сравнению с апрелем 2008 года на 84,6% – до 144,3 млн. кВт/ч.

В январе-апреле т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 5,2 раза – до 218,4 млн. кВт/ч, Румынию – на 4%, до 43,1 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 2,2 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию за 4 месяца т.г. экспортировано 799,5 млн. кВт/ч, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Напомним, с 1 января Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову из-за отказа от этих операций контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» молдавской Energocom и польской Zomar.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8% или 101,6 млн. долл. – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8% или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9% или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 г., – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В январе-декабре 2007 года производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.