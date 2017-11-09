Нацкомиссия снизила тариф на электроэнергию от "Энергоатома" почти на 3%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тариф на отпуск электроэнергии, которую производит Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на период ноябрь-декабрь 2017 года на 2,9% - до 46,61 копейки/кВт-ч с 48 копеек/кВт-ч. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Читайте такжеУкраина готовится к интеграции отечественной и европейских энергосистем

Также комиссия снизила тариф на отпуск с АЭС тепловой энергии на 0,6% - до 76,66 гривни/Гкал с 77,14 гривни/Гкал и увеличила размер инвестиционной программы "Энергоатома" на 2017 год до 6,075 миллиарда гривень с 5,349 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года НКРЭКУ приняла решение снизить тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2017 год на 8,6% - до 46,6 копейки/кВт-ч. С 1 апреля регулятор повысил тариф до 48 копеек/кВт-ч.

В начале августа 2017 года на заседании правительства министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Нацкомиссия должна пересмотреть позицию по отношению к тарифу "Энергоатома", поскольку его ставка очень низкая, в то время как компания производит 58% электроэнергии всей страны.

В середине октября регулятор одобрил проект решения об увеличении на 14% тарифа "Энергоатома" на отпуск электроэнергии в 2018 году - до 54,7 копейки за кВт-ч. Этот проект еще обсуждается, пока окончательного решения по нему не принято.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.