Запасы антрацитового угля на ТЭС сократились почти на 10%

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 31 октября по 8 ноября текущего года сократились на 9,2% – до 507,4 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки увеличились на 10,3% – до 590,2 тысячи тонн с 534,9 тысячи тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 0,4% – до 1,098 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с не подконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.

В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.