Украина сократила потребление электроэнергии

В январе-апреле текущего года потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях (брутто) сократилось на 13,6%, или 9 млрд. 217,2 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 58 млрд. 474,2 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в указанный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 14,7%, или 7 млрд. 916,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2008 года – до 45 млрд. 896,5 млн. кВт/ч.

В апреле потребление электроэнергии конечными потребителями сократилось на 16,7% по сравнению с апрелем 2008 года – до 10 млрд. 338 млн. кВт/ч.

Снижение энергопотребеления произошло преимущественно за счет уменьшения объемов потребления электрической энергии машиностроительной (на 32,8%), металлургической (на 34,4%), химической и нефтехимической (на 36,6%), а также промышленностью строительных материалов (на 45,2%).

В январе-апреле т.г. величина общих технологических потерь электроэнергии на ее транспортировку электрическими сетями всех классов напряжения составила 6,4 млрд. кВт/ч, или 15,14% общего отпуска электроэнергии в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года уровень общих технологических потерь на транспортировку электроэнергии увеличился на 0,97%.