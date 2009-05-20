Угольщики Донецкой области сократили производство

В Донецкой области общий объем продукции угольной промышленности за январь-апрель т.г. уменьшился, по сравнению с январем-апрелем 2088 года, на 4,2%. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, добыча рядового угля за четыре месяца т.г. составила 11 млн. тонн.

Статистики уточнили, что в апреле т.г., по сравнению с предыдущим месяцем, объем производства в угольной промышленности региона сократился на 9,6%, против апреля прошлого года – на 5,2%. Добыча рядового угля составила за апрель 2,8 млн. тонн.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года, угледобыча в регионе уменьшилась в целом на 8,5%, а коксующегося угля – на 9,2%.

На обогатительных фабриках области за январь-апрель т.г. переработано 13,4 млн. тонн угля (за счет ввоза из-за пределов региона), что меньше января-апреля 2008 года на 12,5%.

Производство продуктов обогащения уменьшилось на 12,4% и составило 8,3 млн. тонн. Объем готового угля (полученные шахтами продукты обогащения и рядовой уголь, отгруженный потребителям, в том числе для последующего обогащения) составил 8,5 млн. тонн и уменьшился, по сравнению с январем-апрелем 2008 годом, на 4,2%. При этом отгрузку готового рядового угля шахты сократили с начала года лишь на 0,1%, а продуктов обогащения ими получено меньше, чем в январе-апреле прошлого года, на 9,1%.

Общий объем готового угля для коксования, составив за четыре месяца 4,2 млн. тонн, уменьшился против января-апреля 2008 года на 6,4%, заключили в облстате.