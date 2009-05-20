В Донецкой области производство электроэнергии сократилось

В Донецкой области за январь-апрель т.г. производство электроэнергии сократилось на 18,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составило 7,9 млрд. кВт/ч. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, выработка электроэнергии в области за апрель т.г. составила 1,6 млрд. кВт/ч, что меньше, чем в марте, на 15,2% и меньше апреля прошлого года на 23,9%.