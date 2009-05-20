В Донецкой области производство электроэнергии сократилось
17:20, 20 мая 2009Энергетика
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За 4 месяца на 18,1%
В Донецкой области за январь-апрель т.г. производство электроэнергии сократилось на 18,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составило 7,9 млрд. кВт/ч. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.
Согласно сообщению, выработка электроэнергии в области за апрель т.г. составила 1,6 млрд. кВт/ч, что меньше, чем в марте, на 15,2% и меньше апреля прошлого года на 23,9%.
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