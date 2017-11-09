"Энергоатом" начал строительство на Киевщине хранилища отработавшего ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" официально начала строительство в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое будет способствовать укреплению энергетической независимости страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, в официальной церемонии начала строительства приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, президент американской компании Holtec International Крис Сингх, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, посол США в Украине Мари Йованович и другие.

"К сегодняшнему событию наше государство шло практически последние 10 лет. Мы сегодня начинаем строительство первого такого объекта за период независимости нашей страны, как Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива", - сказал Кистион, добавив, что реализация этого проекта будет способствовать развитию экономики Украины.

Он отметил, что строительство хранилища для ядерного топлива является серьезным инвестиционным проектом для экономики страны.

"Это миллиардные средства, которые останутся в бюджете, это новые технологические решения, которые мы будем иметь на территории Украины для хранения отработавшего ядерного топлива. Это серьезный инвестиционный проект для экономики страны", - сообщил вице-премьер.

По словам Кистиона, в будущем Holtec International передаст часть технологий украинским компаниям.

"После завершения контракта на передачу технологий с американской компанией Holtec International производство технологически уникальных контейнеров для хранения отработавшего ядерного топлива будет развернуто в Украине по стандартам США. А это новые рабочие места с конкурентоспособными зарплатами, дополнительные поступления в бюджет страны", - сказал он.

Посол США в Украине Мари Йованович, присутствующая на церемонии, также отметила стратегическую важность реализации данного проекта для Украины.

"Этот объект - стратегическое будущее Украины. Этот проект поможет вашей стране снизить свою зависимость от России и, одновременно, сэкономит миллиарды долларов. Исходя из данных, которые я видела, Украина уплатила России около 2 млрд долл. за вывоз отработавшего топлива только со старта этого проекта в 2005 году. Эти 2 млрд долл. могли быть инвестированы в инфраструктуру, в модернизацию генерирующих мощностей", - сказала Йованович.

Она также отметила, что реализация данного проекта доказывает высокий уровень сотрудничества между двумя странами, и выразила надежду, что это сотрудничество сохранится в будущем.

"Это еще одно напоминание о мощных двухсторонних отношениях между нашими странами, когда американская компания Holtec International предоставила оборудование, технические решения и опыт для создания этого хранилища", - сказала Йованович.

Президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, в свою очередь сообщил, что контракт на строительство хранилища между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе политических, его реализация откладывалась, и только в 2014 году работа по этому проекту возобновилась.

"Очень многое было сделано за последние полтора года. Были заключены все необходимые контракты, Holtec International уже начал производство оборудования, и до конца этого года первые единицы прибудут в Украину", - сказал Недашковский.

Он добавил, что за последние полтора года удалось совершить настоящий прорыв в реализации этого проекта, а именно: был отведен земельный участок под строительство хранилища, приняты необходимы законы, получена лицензия, выделены средства на строительство, а также гармонизированы нормативные базы США и Украины. При этом он отметил, что для строительства ЦХОЯТ будут применены самые жесткие нормы двух законодательств.

Как сообщил президент Holtec International Крис Сингх, данный проект является одним из самых современных и наиболее безопасных в мире.

"Украина занимает третье место среди стран Европы, которые используют атомную энергию, но вы займете первое место, когда ЦХОЯТ будет построено. Это может быть предметом для вашей гордости. Мы в США опаздываем от вас на два года", - сказал Сингх.

Он отметил, что безопасность эксплуатации хранилища будут гарантировать наиболее современные технологии, отметив, что хранилище выдержит даже падение крупного самолета.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабинет министров Украины утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива). Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

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Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году. По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

6 июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Борис Столярчук ранее заявлял, что компания выполнила все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию этого хранилища. Сообщалось также, что "Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывозить отработавшее ядерное топливо на переработку в Россию и начать хранить топливо в ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.