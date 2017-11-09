Швейцарской компании разрешили торговать газом в Украине

Украинская дочерняя компания международного энерготрейдера AOT Energy - АОТ Энерджи Украина - получила лицензию на поставки природного газа, сообщает Украинская правда.

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"Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг. Эта лицензия позволит компании напрямую поставлять газ конечным потребителям в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская дочерняя компания ООО "АОТ Энерджи Украина" учреждена в Киеве 14 июля. 100% уставного капитала, а это 1,5 миллиона гривень, принадлежит швейцарской AOT Gas Holding AG. Руководителем украинской компании является Александр Марченко.

"Основным заявленным видом деятельности ООО "АОТ Энерджи Украина" является торговля газом. Помимо этого, компания может заниматься оптовой торговлей другими видами топлива, а также вспомогательными услугами при добыче нефти и газа", - информирует издание.

AOT Energy с июня 2016 года продает газ украинским газотрейдерам через свою польскую компанию AOT Energy Poland. С марта 2017 года покупать газ у AOT Energy Poland начала и государственный НАК "Нафтогаз Украины". В текущее время порядка 10 украинских компаний закупают газ по импорту у этого трейдера.

Напомним, что ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy.

AOT Energy занимается глобальной торговлей сырой нефтью, нефтепродуктами, нефтехимическими продуктами, природным газом, СПГ и углём.

Компания имеет 8 торговых офисов, расположенных в Азии, Европе и Северной Америке. В 2016 году оборот компании составил 11,5 миллиарда долларов.