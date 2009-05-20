Соколовский: «Южный поток» - недружественный шаг России

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценивает активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По моему мнению, активизацию действий Российской Федерации (по проекту «Южный поток» - УНИАН) нельзя расценивать как дружественный к украинскому народу в целом», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил мнение, что наиболее оптимальный и экономически целесообразный путь транспортировки российского газа на Запад - это через газотранспортную систему Украины.

«Если решение Российской Федерации сводится к тому, чтобы лишь обойти Украину, то этот отвечает этому тезису (недружественный шаг по отношению к Украине - УНИАН)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

Напомним, 15 мая в Сочи российская компания «Газпром» заключила соглашения с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода «Южный поток» по территории этих стран.

Также состоялось подписание второго дополнения к Меморандуму о взаимопонимании от 23 июня 2007 года о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток» между «Газпромом» и итальянской компанией Eni.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.