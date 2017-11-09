В Украину прибыла третья партия американского угля

В морской торговый порт "Южный" (Одесская область) сегодня прибыла третья партия энергетического угля из США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный", 9 ноября новую партию угля для ПАО "Центрэнерго" доставило судно MG EXPLORER.

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"На борту этого балкера - 80 тысяч тонн угля. Планируем осуществить выгрузку за трое- четверо суток", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, первая партия антрацита из США прибыла на судне Оcean Ambitious. Менее чем за двое суток портовики разгрузили около 62 тысяч тонн, которые в течение 21 дня 875 вагонами были направлены на ТЭС ПАО "Центрэнерго".

По словам и.о. директора порта Виталия Жуковского, в общей сложности за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тысяч тонн антрацита.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с не подконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.

В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.