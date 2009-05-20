В Ивано-Франковске введена в строй когенерационная установка

Сегодня в Ивано-Франковске введена в строй уже третья когенерационная установка стоимостью свыше 7 млн. гривень. Об этом сообщили УНИАН в дирекции «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго».

Установка будет производить электроэнергию для котельной микрорайона «Позитрон». Мощность когенерационной установки - 1 МВт. Ее стоимость – свыше 7 миллионов гривень. Из них около 5 млн. гривень - средств городского бюджета, остальные - деньги предприятия.

По словам главного инженера предприятия Богдана МИМОХОДА, благодаря внедрению когенерации город почти на 100% обеспечит себя электрической и тепловой энергией. В будущем, так называемые мини-электростанции, тепловики планируют перевести на биотопливо.

Производитель установки — предприятие «Первомайскдизельмаш». Окупаемость — 2 года и 3 месяца.

В Ивано-Франковске уже введены в строй две когенерационные установки.