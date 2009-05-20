«Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканал» оформят кредит

Горсовет Севастополя разрешил оформление кредитной линии в сумме 30 млн. грн. для «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета, финансов и социально-экономического развития города Александр АНТОНЕНКОВ.

По словам депутата, «из всех средств «Севгорводоканал» получит 10 млн. грн., которых предприятию будет достаточно для того, чтобы оплатить текущие долги за электроэнергию и стабильно функционировать до сентября месяца».

Для «Севтеплоэнерго», соответственно, сумма кредитной линии составит 20 млн. грн., которые пойдут на погашение задолженности за электроэнергию, выплату заработной платы сотрудникам предприятия и позволит начать подготовку города к предстоящему осенне-зимнему сезону».

А.АНТОНЕНКОВ также сообщил, что «администрации поручено провести конкурс среди банков, чтобы найти возможность получения кредита под минимальный процент, при этом для получения кредита в залог будет предоставлена часть имущественного комплекса КП «Севгорводоканал». Как добавил депутат, «такое оформление кредита проводится традиционно ежегодно, однако в связи с тем, что в этом году энергоносители значительно подорожали по отношению к прошлому, а тарифы остались на прежнем уровне, погашение кредита в этом году не предполагается. Кредит будет погашен в следующем, когда будут заложены на эти цели средства в бюджете, а проценты по кредиту будут гаситься из средств, которые будут находиться в распоряжении предприятий». Кроме того, как отметил председатель комиссии, «будет создана рабочая группа, которая будет работать до 30 июля, для изучения деятельности «Водоканала» и «Севтеплосети» для того, чтобы определить возможность улучшения менеджмента на предприятии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, депутаты также приняли решение дать согласие на выпуск простых векселей для того, чтобы с их помощью «Севтеплоэнерго» смог погасить задолженность за потребленный газ.