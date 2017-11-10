"Газпром" впервые заявил о вероятности разделения компании
Руководство «Газпрома» опасается, что правительство РФ лишит компанию эксклюзивного права на экспорт газа.
«Газпром» заявил, что не исключает реорганизации компании. Он опасается, что правительство РФ лишит его эксклюзивного права на экспорт газа по трубе. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проспект к новому выпуску еврооблигаций компании.
«Проект Стратегии по развитию энергетики в России до 2035 г. предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено, либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом», – сообщает «Газпром» в проспекте. Соответствующее решение может быть принято правительством России, уточняется в документе. Риск потери монополии на экспорт газа уже описывался несколько раз в проспектах к евробондам. А вот возможность реорганизации упомянута «Газпромом» впервые.
Источник газеты рассказал, что решения по монополии «Газпрома» на экспорт газа пока нет: «Никаких совещаний на эту тему не проходило, поручений не давалось». «Что касается организации - это возможно, но масштаб ее не будет сразу большим, все будет делаться постепенно», - добавил источник. Представители «Газпрома» и вице-премьера Аркадия Дворковича отказались комментировать информацию.
Вопрос разделения «Газпрома» был поднят главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым еще в 2015 году. Министр энергетики Александр Новак и президент «Роснефти» Игорь Сечин тогда заявили, что вопрос выделения транспортной компании из «Газпрома» потребует дополнительной проработки. Минэкономики выступило против разделения «Газпрома».
Позиция ФАС, тем не менее, не изменилась и спустя год: в марте прошлого года Артемьев сказал, что ведомство продолжает выступать за выделение транспортных активов «Газпрома» в отдельную компанию. При этом Артемьев признал, что вопрос о разделении «Газпрома» может быть решен только в случае прямого поручения президента Владимира Путина.