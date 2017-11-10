Премьер настаивает на демонополизации рынка природного газа в Украине

Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива". Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы считаем, что этот рынок нужно демонополизировать. И если для этого будут нужны какие-то акты правительства, они будут приняты немедленно… Мы не заинтересованы как государство, как граждане в том, чтобы у нас были монополисты, в том числе и такие, как государственная компания "Нафтогаз". Мы должны допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом, чтобы у нас не было монополии ни в облгазах, ни в "Нафтогазе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, закон "О рынке природного газа", который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году, вступил в силу с 1 октября прошлого года.

Согласно этому документу, газораспределительные сети должны быть взяты в аренду компаниями-операторами (облгазами). Возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы могут составить более 700 миллионов гривень.

В конце октября профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что облгазы уже заключили с Минэнергоугля договоры аренды этих сетей и осуществили первые выплаты за пользование этими активами.

Также ранее в Минэнергоугля и Кабмине озвучивались предложения изменить положение "Нафтогаза" на рынке газа и, например, часть газа, который добывает госкомпания "Укргазвыдобування", направлять на свободный рынок, а не продавать "Нафтогазу" весь добытый ресурс.