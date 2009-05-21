Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились до максимальной отметки за последние шесть месяцев на фоне данных правительства США о резком снижении запасов сырья и топлива в преддверии летнего автомобильного сезона, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,94 доллара - до 62,04 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,67 доллара - до 60,59 доллара за баррель.