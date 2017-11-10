Кабмин поддерживает инвестиции в угольную отрасль, а не дотации – Гройсман

Кабинет министров поддерживает инвестиции в угольную отрасль и возможность продажи части государственных шахт частным компаниям, а не дотации, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в парламенте, отвечая на вопросы депутатов о необходимости господдержки угольной отрасли.

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"Нужно, чтобы государство инвестировало в модернизацию шахт, чтобы была и безопасность, и качественная себестоимость, а не завышенная себестоимость, когда все ходят по кругу и зарабатывают сумасшедшие коррупционные средства, а шахтеры не имеют при этом достойной заработной платы. Это неприлично, мы этого поддерживать не будем. Мы поддерживаем инвестиции в модернизацию или вопрос продажи шахт, которые могут быть проданы, чтобы там была проведена модернизация, люди получили нормальную работу и нормальные условия труда. Это для нас является приоритетом", - сказал Гройсман.

Он отметил, что частные шахты, в отличие от государственных, способны добывать уголь с нормальной себестоимостью.

"Частные шахты сегодня добывают уголь и делают это с нормальной себестоимостью, а госшахты, возвращаясь к предыдущим 10 годам, не модернизированные, заброшенные, у людей нет элементарных средств защиты. Мы, как я обещал, закупили средств защиты на 100 миллионов, но этого недостаточно", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Гройсман потребовал от Министерства энергетики и угольной промышленности завершить формирование Стратегии развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах с одновременным их переходом на бездотационную работу.