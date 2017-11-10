Гройсман о планах на будущее: мы должны отказаться от импорта угля

Украина в будущем должна отказаться от импорта энергетического угля, который используется для работы теплоэлектростанций, и стать экспортно ориентированной страной, заявил в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Наша задача – ни одного килограмма или тонны угля не импортировать в страну. Мы должны быть экспортно ориентированной страной, но для этого нужно время», - сказал он, добавив, что для достижения этой цели правительство планирует идти двумя путями: инвестировать деньги в модернизацию государственных шахт или выставлять их на приватизацию.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК) и США («Центрэнерго»). За 9 месяцев 2017 года Украина потратила на импорт энергетического угля 1,889 млрд долл.