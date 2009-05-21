20 мая АЭС выработали 208,98 млн. кВт/ч электроэнергии

За прошлые сутки, 20 мая, атомными станциями Украины выработано 208,98 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, сегодня, 21 мая, на АЭС в работе находится 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС - 26-е сутки среднего планового ремонта (ремонт второй системы безопасности).

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 58-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС - 223-тьи сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 65-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 660 МВт, РАЭС – 1 620 МВт, ЮУАЭС – 2 410 МВт, ХАЭС – 1 000 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.