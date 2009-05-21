В Херсонской области за 1 кв. производство в ТЭК выросло на 4%
10:21, 21 мая 2009Энергетика
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Апрель т.г./апрель п.г. - сократились на 30,4%
Предприятия Херсонской области по выработке и распределению электроэнергии, газа и воды за январь-апрель текущего года увеличили производство на 4%.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в то же время показатели данного сектора за апрель текущего года по отношению к апрелю 2008 года сократились на 30,4%.
Еще больше сократились апрельские показатели по сравнению с мартом текущего года – на 52,5%.
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