За 4 мес. добывающие предприятия Крыма снизили выпуск продукции

В Автономной Республике Крым за январь-апрель текущего года на предприятиях добывающей промышленности выпуск продукции сократился на 10,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, в том числе на предприятиях по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, выпуск продукции сократился на 53,8%.

Впервые с начала года допущено отставание от уровня соответствующего периода предыдущего года на предприятиях по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности автономии индекс промышленного производства в апреле 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем и апрелем 2008 года составил, соответственно, 101,6% и 68,9%, по итогам января-апреля текущего года - 67,5%.