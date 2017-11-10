В Канаде создают ядерный реактор нового поколения

Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) одобрила проект ядерного реактора нового типа, который работает на расплавах солей.

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Таким образом, власти допускают строительство атомных электростанций с новыми реакторами на территории Канады, пишет «Новое время» со ссылкой на The Globe and Mail.

Реактор на расплавах солей является одним из видов ядерных реакторов деления, в которых основой охлаждающей жидкости является смесь расплавленных солей, которая может работать при высоких температурах, оставаясь при этом при низком давлении. Это уменьшает механические напряжения и повышает безопасность и долговечность.

Канадский реактор от компании Terrestrial Energy проектируется по модульной схеме. Это означает, что реакторы можно будет быстро и дешево обслуживать, заменяя отдельные блоки. В качестве теплоносителя используются различные соли, например, фториды тория, урана, плутония и других элементов.

Разрешение, которое получила Terrestrial Energy, поможет компании привлечь клиентов и инвесторов. Благодаря этому, коммерческий проект реактора нового типа может начать работу уже в конце следующего десятилетия. Кроме того, теперь Terrestrial Energy будет значительно проще получать лицензии на строительство подобных реакторов.

Как отмечают журналисты, компания сейчас находится в ранней стадии переговоров с канадской ядерной лабораторией о размещении коммерческого реактора нового типа в государственной собственности, в местности Чок-Ривер, в 185 километрах от столицы Канады Оттавы.

Канадский проект модульного ядерного реактора на расплаве солей предполагает использование тепла из вторичного теплообменника, которое можно будет подавать в тепловые накопители, жилые дома, предприятия по опреснению воды и на химические заводы. Мощность реактора компании Terrestrial Energy составит 190 мегаватт.

Тем не менее, критики утверждают, что работа небольших модульных реакторов, вероятно, себя не оправдает.

"Малые модульные реакторы - просто еще одно дорогое отвлечение от глобального перехода на возобновляемые источники энергии. Настоящим испытанием для этих непроверенных конструкций станет возможность конкурировать с падающей ценой энергии из возобновляемых источников", - сказал энергетический аналитик Greenpeace Шон-Патрик Слои.