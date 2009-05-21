Азербайджан будет пять лет поставлять Грузии газ

Президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что Грузия будет пять лет получать газ из Азербайджана. Такая договоренность достигнута на переговорах Саакашвили с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, состоявшихся 20 мая в Баку, говорится в заявлении президента Грузии для прессы.

Сейчас Грузия получает значительную часть газа из России, отношения с которой у Саакашвили осложнились после августовских событий 2008 года.

"Михаил Саакашвили констатировал, что одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран является экономика. Грузия подписала с Азербайджаном пятилетний договор о поставках газа, сказал он. А это значит, что в предстоящие пять лет грузинский народ будет получать из Азербайджана энергоносители", - говорится в сообщении, распространенном в четверг государственным информационным агентством "АзерТадж".

Саакашвили отметил значение проектов, реализуемых двумя государствами в энергетическом и транспортном секторах, и выразил уверенность в дальнейшем расширении связей.

"Мы реализуем стратегические проекты", - сказал он.

Президент сообщил, что в четверг вылетит в Батуми по случаю открытия авиарейса Баку-Батуми, передает РИА "Новости".

"В ближайшее время в этом городе начнется также реализация крупного строительного проекта. Все это результат развивающегося сотрудничества между нашими народами и странами", - сказал грузинский президент.

"Отметив, что основа отношений между двумя государствами заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, президент Грузии подчеркнул, что сегодня президент Ильхам Алиев успешно продолжает сотрудничество", - говорится в сообщении "АзерТадж".