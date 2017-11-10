Компания Rothschild почти за 100 миллионов поможет разделить "Нафтогаз"

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заключила с инвестиционной компанией Rothschild S.p.A. (Италия), которая входит в структуру международной финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, контракт стоимостью 98 млн грн на предоставление инвестиционно-банковских услуг для отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) и привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

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Согласно сообщению, в системе публичных закупок Prozorro, договор был подписан 8 ноября. Услуги должны быть оказаны в период до 31 декабря 2020 года.

Согласно опубликованным в системе Prozorro документам, компания Rothschild имеет большой опыт сопровождения крупных международных сделок газовых компаний, в том числе для выполнения требований Третьего энергопакета.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.

В июле прошлого года Кабинет министров утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.

В начале сентября 2017 года «Нафтогаз» объявил тендер на предоставление этих консалтинговых услуг. По информации госхолдинга, компания-победитель должна будет провести оценку рисков отделения и предоставить рекомендации по уменьшению их негативного воздействия; создать условия для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС; помочь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти и т.д.).

В соответствии с постановлением правительства от 1 июля 2016 года №496, отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.