Украина за 4 мес. сократила транспортировку нефти на 0,1%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-апреле т.г. сократилась на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 13,556 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-апреле т.г. составил 10 млн. 546,7 тыс. тонн, что на 7,1% или на 810,8 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За 4 месяца т.г. филиалом ОАО “Укртранснафта” “МН Дружба” в целом протранспортировано 8 млн. 587,3 тыс. тонн нефти, что на 0,1% или на 8,2 тыс. тонн меньше, чем в соответствующем периоде 2008 года.

Филиалом ОАО “Укртранснафта” “Приднепровские магистральные нефтепроводы” всего перекачано 4 млн. 968,7 тыс. тонн нефти, что на 0,1% или на 4,1 тыс. тонн меньше, чем за январь-апрель 2008 года.

За 4 месяца т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 77,8%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 22,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 19,5% или на 9,938 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 40,966 млн. тонн. При этом транзит в страны Западной Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) в 2008 году составил 32,843 млн. тонн нефти, что на 17,4% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.