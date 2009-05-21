Уровень расчетов потребителей за газ сократился до 84%

На протяжении января-апреля т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 18 млрд. 388,1 млн. куб. м природного газа на общую сумму 20 млрд. 92,6 млн. грн, за который оплачено 16 млрд. 841,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-апреле т.г. сократился на 4,7 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 83,8%.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который оплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта, по сравнению с 2007 годом, до 93,9%.