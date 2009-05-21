Запорожская область сократила энергопотребление на 30%

Запорожская область в связи с кризисом сократила энергопотребление на 30% - до 3 млрд. кВт/ч.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Запорожьеоблэнерго", за 4 месяца т.г. объемы потребления электроэнергии в Запорожской области сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти на 30%: с 4,284 млрд. кВт/ч. до 3,009 млрд. кВт/ч. При этом наибольший показатель снижения энергопотребления зафиксирован у потребителей первого класса напряжения: крупные промпредприятия региона сократили потребление электроэнергии на 1,108 млрд. кВт/ч(с 2,688 млрд. кВт/ч до 1,579 млрд. кВт/ч.

В числе основных предприятий Запорожской области, сокративших энергопотребление: ОАО "Запорожский завод ферросплавов", сокративший потребление электрической энергии более чем на 608 млн. кВт/ч, ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" - на 144 млн. кВт/ч и ОАО "Днепроспецсталь" - почти на 110 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в IV квартале 2008 года в результате общего спада производства на предприятиях Запорожской области энергопотребление в регионе сократилось на 26%.

Согласно прогнозными данными ОАО "Запорожьеоблэнерго", в мае-июне сокращение объемов энергопотребления продолжится, преимущественно потребителями первого класса напряжения, в результате по итогам первого полугодия 2009 года ожидается общее снижение потребления электроэнергии регионом на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.