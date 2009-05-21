В Украине нет предпосылок роста цен на нефтепродукты

Консалтинговая компания UPECO (г. Киев) не видит предпосылок для увеличения розничной стоимости нефтепродуктов на украинском рынке, в связи с его насыщенностью запасами, а также сокращением спроса на топливо, как минимум, до конца мая. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании UPECO.

В сообщении отмечается, что за 20 дней мая украинские НПЗ произвели 143 тыс. тонн бензинов и 153 тыс. тонн дизельного топлива. В товарных резервуарах украинских предприятий накоплено 44,5 тыс. тонн бензинов (50% приходится на А-95) и 50 тыс. тонн ДТ. Этого вполне достаточно для стабильного функционирования рынка. К тому же за первые две недели текущего месяца Украина импортировала 61 тыс. тонн бензинов (три четвертых этого объема пришлось на высокооктановые марки) и 62 тыс. тонн дизеля. При этом экспорт составил только 15 тыс. тонн бензина и 6 тыс. ДТ.

«Мы ожидаем, что в мае спрос на нефтепродукты в Украине не только не вырастет, но даже сократится в сравнении с показателями апреля в связи с окончанием весеннего цикла сельскохозяйственных работ. Согласно опросу, проведенному UPECO среди трейдеров, можно констатировать 15-20% падение продаж в крупном и мелкооптовом сегментах рынка нефтепродуктов в мае в сравнении с апрелем этого года», - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что сокращение спроса будет поддержано снижение кросс-курса доллар/гривня на 5-7% за последние несколько недель. Поскольку доля импортных нефтепродуктов в розничных продажах в Украине превышает 50%, «дешевый доллар» компенсирует майский рост стоимости нефтепродуктов на мировых площадках.

Вместе с тем, UPECO не исключает попыток спекулятивного роста цен на нефтепродукты. Украинские операторы уже отреагировали на увеличение цен в Европе опережающим повышением стоимости бензинов и дизтоплива в опте и рознице. В то же время нефтепродукты, закупленные ими по новым ценам, еще физически не доставлены и не могли поступить в продажу на АЗС страны.

В то же время, действия правительства и, в частности, Министерства топлива и энергетики, которое инициирует изменение методики расчета индикативных цен на нефтепродукты, могут способствовать искусственному завышению розничной стоимости нефтепродуктов.

Так, Минтопэнерго предлагает при расчете ценового коридора отталкиваться от котировок агентства Platt’s, исключив из формулы привязку к отпускным ценам украинских НПЗ. Это сыграет на повышение стоимости нефтепродуктов. Во-первых, Украина имеет возможность импортировать российскую нефть по более низким ценам, чем в Европе (затраты на логистику ниже). Во-вторых, нефть украинской добычи также обходится отечественным НПЗ в полтора-два раза дешевле импортной. В комплексе, эти два фактора способствуют снижению стоимости нефтепродуктов на Украине и, по нашему мнению, должны учитываться при расчете ценового коридора, отмечают в UPECO.

Как сообщалось, 20 мая во второй половине дня цены на бензин на большинстве заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А95 на заправках "ОККО" и "КЛО" подорожало сразу на 30 коп./литр - с 5,98 до 6,28 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.