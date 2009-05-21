Альянс НПЗ и производителей биотоплива неизбежен

Исполнительный директор консалтинговой компании Fuel Alternative (г. Киев) Виталий ДАВИЙ считает, что альянс нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и производителей биотоплива в Украине неизбежен.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

«В условиях экономического кризиса и с учетом того факта, что большинство крупных нефтеперерабатывающих заводов в Украине не имеют собственника, заинтересованного в ближайшие несколько лет технологически переоснащать производства, отечественные предприятия будут стагнировать. В то же время, требования к качеству нефтепродуктов, как на внешних рынках, так и на внутреннем, будут ужесточаться. Таким образом, предприятия окажутся перед выбором: либо останавливаться, либо применять принципиально новые подходы в производстве топлива, в том числе использовать биологические компоненты для повышения качества своей продукции», - сказал В.ДАВИЙ.

Наиболее реальными проектами, по мнению исполнительного директора Fuel Alternative, являются проекты по производству в Украине этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЕ), который должен сменить экологически небезопасный метил-трет-бутиловый эфир (МТБЕ), использующийся на сегодняшний день украинскими производителями нефтепродуктов. Также на рынке уже появляются присадки для топлива на биологической основе, призванные повысить октановое число бензина и качество дизтоплива.

«С ростом цен на нефтепродукты привлекательность производства биологических видов топлива в Украине растет, и будет продолжать расти», - считает В.ДАВИЙ.

На сегодняшний день, по данным Fuel Alternative, компании нефтяного сектора Украины пристально следят за инновациями в сфере производства моторных топлив и улучшения их качеств с помощью биологического сырья. В частности, одним из проявлений интереса к биотопливному сегменту со стороны нефтетрейдеров можно считать интерес к IV Международной конференции «Альтернативное топливо-2009», которая состоится 5 июня в Киеве и впервые в Восточной Европе пройдет в формате Биотопливного Круиза. Конференция соберет ключевых игроков рынка биотоплива, производителей и трейдеров нефтепродуктов, агропромышленного комплекса СНГ и Европы.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине построено 14 крупных биодизельных заводов, общая мощность которых составляет 300 тыс. тонн биодизеля в год. Практически все они простаивают.

Также на Лохвицком спиртзаводе (Полтавская обл.) построена линия по производству альтернативного топлива «БИО-100», являющегося аналогом высокооктанового бензина А-95 (производительность предприятия – 5 тыс. тонн продукции в месяц). Кроме этого имеющиеся мощности спиртзаводов позволяют производить до 400 тыс. тонн/год биологических видов бензинов.