Цены на нефть с начала дня снижаются

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня с начала дня снижаются, однако остаются в районе 60 долл./барр.

По состоянию на 14:30 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

- Light, Sweet Crude Oil (июль) - 60,87 (-1,17) при диапазоне котировок 60,56-61,87;

- IPE Brent Crude (июль) - 59,38 (-1,21) при диапазоне котировок 59,10-60,68.

Сегодняшнее снижение мировых цен на нефть связано с коррекцией после значительного роста в последние дни. Напомним, накануне цены на "черное золото" выросли до 6-месячного максимума, достигнув уровня 62 долл./барр., передает РБК.