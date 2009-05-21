Реактор киевского Института ядерных исследований еще поработает

Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ) продлил Институту ядерных исследований Национальной академии наук Украины (ИЯИ НАНУ) лицензию на эксплуатацию исследовательского ядерного реактора ВВР-М на 5 лет до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на коллегии ГКЯРУ в четверг.

Срок действия предыдущей лицензии истек 31 декабря 2008 года. В октябре 2008 ИЯИ НАНУ обратился в комитет с просьбой продлить срок лицензии до 2018 года, однако в декабре ГКЯРУ отказал лицензиату ввиду недостаточности предоставленной институтом информации.

Тогда коллегия решила отложить рассмотрение вопроса о продлении сроков лицензии, а также прекратить эксплуатацию реактора до устранения институтом выявленных ГКЯРУ замечаний. В частности, регулятор поручил институту доработать отчет по оценке безопасности реактора.

Справка УНИАН. Исследовательский реактор ВВР-М эксплуатируется ИЯИ НАНУ с 1960 года. Мощность реактора составляет 10 МВт. Установка комплектуется тепловыделяющими сборками (ТВС) ВВР-М2 российского производства.