Реактор киевского Института ядерных исследований еще поработает
До 2014 года...
Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ) продлил Институту ядерных исследований Национальной академии наук Украины (ИЯИ НАНУ) лицензию на эксплуатацию исследовательского ядерного реактора ВВР-М на 5 лет до 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на коллегии ГКЯРУ в четверг.
Срок действия предыдущей лицензии истек 31 декабря 2008 года. В октябре 2008 ИЯИ НАНУ обратился в комитет с просьбой продлить срок лицензии до 2018 года, однако в декабре ГКЯРУ отказал лицензиату ввиду недостаточности предоставленной институтом информации.
Тогда коллегия решила отложить рассмотрение вопроса о продлении сроков лицензии, а также прекратить эксплуатацию реактора до устранения институтом выявленных ГКЯРУ замечаний. В частности, регулятор поручил институту доработать отчет по оценке безопасности реактора.
Справка УНИАН. Исследовательский реактор ВВР-М эксплуатируется ИЯИ НАНУ с 1960 года. Мощность реактора составляет 10 МВт. Установка комплектуется тепловыделяющими сборками (ТВС) ВВР-М2 российского производства.