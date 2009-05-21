ВР приняла закон о содействии производству биотоплива

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 234 народных депутата из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые, социальные, экономические, экологические и организационные принципы производства (добычи) и использования альтернативных видов топлива, а также стимулирование увеличения доли их использования до 20 процентов от общего объема потребления топлива в Украине до 2020 года.

По закону, к альтернативным видам твердого топлива относятся: продукция и отходы сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), лесного хозяйства и технологически связанных с ним отраслей промышленности, а также гранулы, брикеты, древесный уголь и углистое вещество, выработанные из этой продукции и отходов, которые используется в качестве топлива; органическая часть промышленных и бытовых отходов, а также гранулы и брикеты, выработанные из них; торф, а также гранулы и брикеты, выработанные из него.

Биологические виды топлива, предназначенные для реализации как товарная продукция, подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством. Производителями альтернативных видов топлива считаются субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые изготовляют твердое, жидкое и газовое топливо из нетрадиционных источников и видов энергетического сырья.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые реализуют свою продукцию, по требованию покупателя предоставляют документ, который подтверждает качество топлива и его принадлежность к альтернативным видам топлива.

К техническим средствам, которые работают на альтернативных видах топлива, относятся средства, предназначенные или переоборудованные для работы по крайней мере на одном из видов альтернативного топлива или на смеси традиционного топлива с альтернативным, в которых содержание биоэтанола отвечает требованиям нормативных документов, которые способны работать на таком топливе без ухудшения безопасности, надежности и соответствия их экологических показателей требованиям нормативных документов.

Деятельность в сфере производства и использования биологических видов топлива может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности в соответствии с законодательством Украины.

Субъекты хозяйствования, которые используют разные технологии производства биологических видов топлива, имеют равные права на доступ к рынку биологических видов топлива.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере производства, хранения и введения в обращение жидких биологических видов топлива и биогазов, подлежат внесению в государственный реестр производителей жидких биологических видов топлива и биогазов в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Ведение государственного реестра производителей жидких биологических видов топлива и биогазов осуществляется органом, уполномоченным Кабинетом министров Украины.

Производство биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.

Запрещается производство и хранение спирта этилового на предприятиях по производству биоэтанола.

Деятельность, связанная с производством биоэтанола, осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.